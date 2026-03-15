16:34 15.03.2026
США требуют участия других стран в защите Ормузского пролива, заявил Уолтц
США требуют от других стран участвовать в охране судоходства в Ормузском проливе, 80% нефти из региона получает Азия, сказал постпред США при ООН Майк Уолтц. РИА Новости, 15.03.2026
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. США требуют от других стран участвовать в охране судоходства в Ормузском проливе, 80% нефти из региона получает Азия, сказал постпред США при ООН Майк Уолтц.
"Мы приветствуем, поощряем и даже требуем их участия в качестве помощи своим экономикам", - сказал Уолтц в интервью телеканалу CNN.

По его словам, 80% нефти направляется через Ормузский пролив в Азию и только 8% - Западному полушарию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
