Кадры горящего американского танкера в ОАЭ вызвали переполох в США

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Горящий в ОАЭ американский танкер символизирует конфликт Вашингтона против Тегерана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Горевший прошлой ночью в Персидском заливе американский танкер символизирует выбранную США войну против Ирана. Трамп втянул нас в конфликт без достижимых военных целей и без возможности выйти из него, поскольку Тегеран поступает так, как не делал никто другой уже долго: отказывается подчиниться нашим требованиям, даже когда мы обрушиваем на него нашу разрушительную военную мощь", — написал он в социальной сети X.
По словам Дэвиса, конфликт сильно бьет по американским союзникам и мировой экономике.
"Это цена войны, которую мы никогда не должны были начинать", — добавил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.