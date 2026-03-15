Рейтинг@Mail.ru
Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 15.03.2026
Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа
Французская авианосная группа с единственным имеющимся в стране авианосцем "Шарль де Голль" остается в Восточном Средиземноморье, несмотря на недавний призыв... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260315/britanija-2080755162.html
https://ria.ru/20260313/evropa-2080596241.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:385:2048:1921_1920x0_80_0_0_7bb4d941a900244bf827e1c0d7556e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Ормузский пролив, США, Франция, Дональд Трамп, Шарль де Голль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа

Франция оставит флот в Средиземноморье на фоне призыва США послать его в Ормуз

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Французская авианосная группа с единственным имеющимся в стране авианосцем "Шарль де Голль" остается в Восточном Средиземноморье, несмотря на недавний призыв президента США Дональда Трампа к нескольким государствам отправить свои корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, сообщил МИД республики.
Ранее Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Нет, французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Франции.
Во французском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что позиция Парижа относительно ситуации на Ближнем Востоке не изменилась и носит оборонительный характер.
Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен уже заявляла, что власти республики не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала