Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Французская авианосная группа с единственным имеющимся в стране авианосцем "Шарль де Голль" остается в Восточном Средиземноморье, несмотря на недавний призыв президента США Дональда Трампа к нескольким государствам отправить свои корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, сообщил МИД республики.

"Нет, французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что позиция Парижа относительно ситуации на Ближнем Востоке не изменилась и носит оборонительный характер.

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен уже заявляла, что власти республики не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.