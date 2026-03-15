Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа

ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Французская авианосная группа с единственным имеющимся в стране авианосцем "Шарль де Голль" остается в Восточном Средиземноморье, несмотря на недавний призыв президента США Дональда Трампа к нескольким государствам отправить свои корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, сообщил МИД республики.
Ранее Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Нет, французская авианосная ударная группа остается в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Франции.
Во французском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что позиция Парижа относительно ситуации на Ближнем Востоке не изменилась и носит оборонительный характер.
Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен уже заявляла, что власти республики не планируют посылать военные корабли в Ормузский пролив на фоне эскалации в регионе.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.