18:15 15.03.2026
Спецоперация, 15 марта: ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2026
МОСКВА, 15 марта – РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Силы ПВО за сутки сбили две ракеты "Нептун", 12 снарядов HIMARS и 605 БПЛА ВСУ.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 123 500 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 276 танков и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 864 орудия полевой артиллерии и минометов, 56 811 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Старший сержант российских Вооружённых сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ. Штурмовые подразделения Новороссийских десантников готовятся к боям в городской застройке в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная".
Ударами российских дронов уничтожен танк ВСУ Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой, рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник". Группа прикрытия зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" во время боевого дежурства сбила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade, сохранив машину и экипаж, рассказал РИА Новости стрелок-зенитчик группировки войск "Центр" Антон Климов.
Подлости ВСУ

Украинское командование возвращает раненых сразу на позиции вместо того, чтобы отправить на списание по ранению, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" на славянском направлении. Также он рассказал, что сотрудники украинских военкоматов отлавливают людей в местах для обогрева беженцев в Днепропетровске. Как рассказал Козарян, сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов, бездомных и людей, у которых нет денег откупиться от военкоматов.
Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения, оформляя погибших военнослужащих как пропавших без вести в другом регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ 33 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбиты 37 украинских беспилотников, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Атаке ВСУ подверглись также пять муниципальных округов Запорожской области, в селе Вершина пострадала женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

У рояля все те же

Румыния и Украина рассчитывают, что ЕС в рамках инициативы SAFE выделит до 200 миллионов евро на совместное производство Киевом и Бухарестом дронов, свидетельствует изученный РИА Новости договор о сотрудничестве этих стран в оборонной сфере. В Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине - вопрос времени, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Также он добавил, что Брюссель хочет вогнать в долги детей и внуков нынешних европейцев ради Украины, но Венгрию ограбить он не позволит. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил убежденность, что Россия в конфликте на Украине остается сильной стороной, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
