Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы получили награды

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства получили награды в преддверии профессионального праздника, следует из сообщения на сайте мэра и правительства Москвы.
«
По информации на портале, на торжественной церемонии награждения заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков поблагодарил сотрудников и ветеранов городского хозяйства за работу. Особое внимание было уделено трудовым династиям.
Бирюков отметил, что специалисты выполняют и смежные задачи: реконструкции школ и поликлиник, решение вопросов организации противовоздушной обороны а также строительства новых зданий. Кроме того, сотрудники комплекса готовы всегда помочь другим регионам. В частности, уже четыре года они задействованы в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска.
"При этом ни на минуту не приостанавливаются и работы по реализации проектов, направленных на создание единого высокого стандарта качества жизни москвичей", - добавил заммэра.