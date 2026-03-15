Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сомнений в причастности США к гибели детей в школе в Минабе на юге Ирана нет, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

"В том, что это была атака американцев, сомнений нет. Сейчас все говорят, что она была осуществлена при помощи ракеты Tomahawk, а эти ракеты принадлежат США . Ходят некоторые слухи, что Иран сам ударил, однако американские сенаторы говорили, что Иран не располагает подобными ракетами. То, что ударили именно американцы, абсолютно очевидно", - сказал посол.

По его словам, нет никакой разницы, была ли это преднамеренная атака или нет.

"Это были дети, которые утром с надеждами и мечтами в сопровождении мам и пап пошли в школу и хотели днем вернуться домой. Для всех иранцев это преступление - тяжелый удар", - добавил посол.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана.