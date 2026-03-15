Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе - РИА Новости, 15.03.2026
08:13 15.03.2026
Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе
Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе - РИА Новости, 15.03.2026
Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе
Сомнений в причастности США к гибели детей в школе в Минабе на юге Ирана нет, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:13:00+03:00
2026-03-15T08:13:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260315/tramp-2080741066.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе

Посол Джалали: сомнений в причастности США к гибели детей в иранской школе нет

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сомнений в причастности США к гибели детей в школе в Минабе на юге Ирана нет, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"В том, что это была атака американцев, сомнений нет. Сейчас все говорят, что она была осуществлена при помощи ракеты Tomahawk, а эти ракеты принадлежат США. Ходят некоторые слухи, что Иран сам ударил, однако американские сенаторы говорили, что Иран не располагает подобными ракетами. То, что ударили именно американцы, абсолютно очевидно", - сказал посол.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Трамп заявил, что не готов к сделке с Ираном
Вчера, 03:53
По его словам, нет никакой разницы, была ли это преднамеренная атака или нет.
"Это были дети, которые утром с надеждами и мечтами в сопровождении мам и пап пошли в школу и хотели днем вернуться домой. Для всех иранцев это преступление - тяжелый удар", - добавил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
12 марта, 08:00
 
