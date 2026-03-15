Посол в Москве уверен в причастности США к гибели детей в иранской школе
Сомнений в причастности США к гибели детей в школе в Минабе на юге Ирана нет, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:13:00+03:00
Посол Джалали: сомнений в причастности США к гибели детей в иранской школе нет
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сомнений в причастности США к гибели детей в школе в Минабе на юге Ирана нет, заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"В том, что это была атака американцев, сомнений нет. Сейчас все говорят, что она была осуществлена при помощи ракеты Tomahawk, а эти ракеты принадлежат США
. Ходят некоторые слухи, что Иран
сам ударил, однако американские сенаторы говорили, что Иран не располагает подобными ракетами. То, что ударили именно американцы, абсолютно очевидно", - сказал посол.
По его словам, нет никакой разницы, была ли это преднамеренная атака или нет.
"Это были дети, которые утром с надеждами и мечтами в сопровождении мам и пап пошли в школу и хотели днем вернуться домой. Для всех иранцев это преступление - тяжелый удар", - добавил посол.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk.