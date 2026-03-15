Пока Орбан является премьером, Украина не вступит в ЕС, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 15 мар - РИА Новости. Пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Украина не вступит в ЕС, венгерские деньги не отдадут Киеву и ни один венгерский солдат не будет отправлен на Украину, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.