09:05 15.03.2026
Посол Ирана рассказал о работе израильской системы ПРО
Посол Ирана рассказал о работе израильской системы ПРО
Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" с каждым днем работает все хуже, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 15.03.2026
ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" с каждым днем работает все хуже, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Вы знаете, что с каждым днем по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают", - сказал посол, отвечая на вопрос о доли перехвата "Железным куполом" иранских ракет.
Иранские военные ранее утверждали, что им стало проще наносить удары по целям на территории Израиля. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф в этой связи отмечал, что в начале конфликта Иран осуществлял масштабные пуски ракет, сейчас для ударов требуется меньше.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
