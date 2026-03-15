Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Застрявший на Шри-Ланке турист из России Иван рассказал РИА Новости о том, как авиакомпания Air Arabia навязала ему ваучер вместо возврата средств или переноса рейса.

"У меня отвратительное ощущение от Air Arabia... Пока я думал, мне переносить отмененный рейс или возвращать деньги, без моего ведома мои средства перевели на ваучер", - рассказал Иван.

Когда он заявил компании в WhatsApp-чате, что не разрешал манипуляций со своими деньгами, сотрудники ответили, что якобы оформили обращение на основе его жалобы, и рекомендовали ждать письма о его статусе.

"Уже третий день мне не приходит никакого письма. Дописаться им опять в чат невозможно. На письма, которые я писал о том, что я не хочу ваучер, а хочу, чтобы они меня доставили в Москву , ответа никакого не пришло", - добавил турист.