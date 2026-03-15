Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере - РИА Новости, 15.03.2026
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере
Застрявший на Шри-Ланке турист из России Иван рассказал РИА Новости о том, как авиакомпания Air Arabia навязала ему ваучер вместо возврата средств или переноса... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T09:19:00+03:00
2026-03-15T09:19:00+03:00
2026-03-15T09:19:00+03:00
шри-ланка
россия
москва
в мире, шри-ланка, россия, москва, air arabia, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Air Arabia, Военная операция США и Израиля против Ирана
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере
Турист на Шри-Ланке рассказал, как Air Arabia навязала ему ваучер вместо рейса
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Застрявший на Шри-Ланке турист из России Иван рассказал РИА Новости о том, как авиакомпания Air Arabia навязала ему ваучер вместо возврата средств или переноса рейса.
Ранее посольство РФ
на Шри-Ланке
рекомендовало избегать использования услуг авиакомпании Air Arabia
из-за отсутствия конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства.
"У меня отвратительное ощущение от Air Arabia... Пока я думал, мне переносить отмененный рейс или возвращать деньги, без моего ведома мои средства перевели на ваучер", - рассказал Иван.
Когда он заявил компании в WhatsApp-чате, что не разрешал манипуляций со своими деньгами, сотрудники ответили, что якобы оформили обращение на основе его жалобы, и рекомендовали ждать письма о его статусе.
"Уже третий день мне не приходит никакого письма. Дописаться им опять в чат невозможно. На письма, которые я писал о том, что я не хочу ваучер, а хочу, чтобы они меня доставили в Москву
, ответа никакого не пришло", - добавил турист.
Иван отметил, что на момент беседы с агентством ситуация не прояснилась.