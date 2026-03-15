Рейтинг@Mail.ru
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/shri-lanka-2080761524.html
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере - РИА Новости, 15.03.2026
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере
Застрявший на Шри-Ланке турист из России Иван рассказал РИА Новости о том, как авиакомпания Air Arabia навязала ему ваучер вместо возврата средств или переноса... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T09:19:00+03:00
2026-03-15T09:19:00+03:00
в мире
шри-ланка
россия
москва
air arabia
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078927249_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed8a6d547638149cd3eea3f09f393ed5.jpg
https://ria.ru/20250617/perelet-2023248503.html
https://ria.ru/20260307/shri-lanka-2079230943.html
шри-ланка
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078927249_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_dfeb2dbd8111db0d495a2c60ba98aea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, россия, москва, air arabia, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шри-Ланка, Россия, Москва, Air Arabia, Военная операция США и Израиля против Ирана
Застрявший на Шри-Ланке россиянин рассказал о навязанном ему ваучере

Турист на Шри-Ланке рассказал, как Air Arabia навязала ему ваучер вместо рейса

© REUTERS / Thilina Kaluthotage
Порт Коломбо, Шри-Ланка
© REUTERS / Thilina Kaluthotage
Порт Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Застрявший на Шри-Ланке турист из России Иван рассказал РИА Новости о том, как авиакомпания Air Arabia навязала ему ваучер вместо возврата средств или переноса рейса.
Ранее посольство РФ на Шри-Ланке рекомендовало избегать использования услуг авиакомпании Air Arabia из-за отсутствия конструктивного взаимодействия со стороны ее представительства.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Туристка заплатила 170 тысяч рублей за перелет из Коломбо в Москву
17 июня 2025, 06:24
"У меня отвратительное ощущение от Air Arabia... Пока я думал, мне переносить отмененный рейс или возвращать деньги, без моего ведома мои средства перевели на ваучер", - рассказал Иван.
Когда он заявил компании в WhatsApp-чате, что не разрешал манипуляций со своими деньгами, сотрудники ответили, что якобы оформили обращение на основе его жалобы, и рекомендовали ждать письма о его статусе.
"Уже третий день мне не приходит никакого письма. Дописаться им опять в чат невозможно. На письма, которые я писал о том, что я не хочу ваучер, а хочу, чтобы они меня доставили в Москву, ответа никакого не пришло", - добавил турист.
Иван отметил, что на момент беседы с агентством ситуация не прояснилась.
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
7 марта, 15:27
 
В миреШри-ЛанкаРоссияМоскваAir ArabiaВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала