В Севастополе обнаружили сбитый беспилотник ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сбитый беспилотник ВСУ обнаружен в Севастополе, людей с места эвакуируют, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения.