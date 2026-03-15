17:03 15.03.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты "Салавата Юлаева"
Хоккеисты "Салавата Юлаева". Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома нанес поражение "Шанхайским драконам" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Уфе в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). В составе "Салавата Юлаева" отличились Егор Сучков (2-я минута), Шелдон Ремпал (25), Джек Родуолд (34), Александр Жаровский (47) и Девин Броссо (53). У гостей по шайбе забросили Владимир Кузнецов (42), Дойл Сомерби (46) и Ник Меркли (56).
Канадец Меркли забросил 24-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате и установил новый снайперский рекорд "Шанхайских драконов", побив достижение своего соотечественника Девина Броссо (23 шайбы в сезоне-2023/24).
"Салават Юлаев" (74 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Шанхайские драконы" (54) располагаются на девятой строчке на Западе. В следующем матче уфимский клуб примет нижнекамский "Нефтехимик", а "Шанхайские драконы" дома сыграют с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Обе встречи состоятся 18 марта.
В другом матче хабаровский "Амур" на выезде выиграл у "Сочи" со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
