20:35 15.03.2026
Чернышенко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде
Чернышенко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде

Чернышенко: паралимпийцы доказали всему миру, что Россия звучит гордо

© РИА Новости / Илья Питалев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские паралимпийцы своим выступлением на Играх в Италии смогли доказать всему миру, что Россия является той страной, которой можно гордиться.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
"Поздравляю нашу сборную с блестящим выступлением на зимней Паралимпиаде в Италии! Они заняли третье место в медальном зачете, несмотря на то, что за награды боролись лишь шесть спортсменов. Это существенно меньше, чем у других команд-лидеров гонки. Как отмечает президент Владимир Владимирович Путин, в основе успеха – неустанный труд, вера в собственные силы и преданность любимому делу. В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия – это звучит гордо! Спасибо за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, который вы нам подарили!" - приводит слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера РФ.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
