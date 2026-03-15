Чернышенко оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде

«

"Поздравляю нашу сборную с блестящим выступлением на зимней Паралимпиаде в Италии! Они заняли третье место в медальном зачете, несмотря на то, что за награды боролись лишь шесть спортсменов. Это существенно меньше, чем у других команд-лидеров гонки. Как отмечает президент Владимир Владимирович Путин, в основе успеха – неустанный труд, вера в собственные силы и преданность любимому делу. В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия – это звучит гордо! Спасибо за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, который вы нам подарили!" - приводит слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера РФ.