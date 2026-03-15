Россия обратилась в IPC из-за инцидентов с паралимпийцами, сообщил Дегтярев

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения иностранных спортсменов по отношению к россиянам на зимних Паралимпийских играх в Италии.