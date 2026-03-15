Россия обратилась в IPC из-за инцидентов с паралимпийцами, сообщил Дегтярев

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения иностранных спортсменов по отношению к россиянам на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой. Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
"Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее, мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку", - написал Дегтярев.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия пройдет в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.