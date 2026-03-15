Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 15.03.2026 (обновлено: 17:33 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/rossija-2080822146.html
Россия обратилась в IPC из-за инцидентов с паралимпийцами, сообщил Дегтярев
Россия обратилась в IPC из-за инцидентов с паралимпийцами, сообщил Дегтярев
спорт
россия
италия
кортина-д'ампеццо
михаил дегтярев
анастасия багиян
олимпийский комитет россии (окр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2007c21b7bcc4d267c1ad075b89b695e.jpg
https://ria.ru/20260315/paralimp-2080817019.html
россия
италия
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_3db8a7beb49d2ea4acf9f64b9cf13aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Дегтярев: ОКР попросил IPC дать оценку скандальному поведению в адрес россиян

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обратилась в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой дать оценку случаям скандального поведения иностранных спортсменов по отношению к россиянам на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой. Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
«
"Атмосфера для российских атлетов была дружественной. Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание. От этих скандалистов все хотят держаться подальше. Тем не менее, мы обратились в Международный паралимпийский комитет, чтобы и эти редкие эпизоды получили заслуженную оценку", - написал Дегтярев.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия пройдет в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км. Раздельный старт. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
Вчера, 16:49
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала