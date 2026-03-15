В Японии удивились существованию популярного в России "японского маникюра"
09:11 15.03.2026 (обновлено: 12:24 15.03.2026)
В Японии удивились существованию популярного в России "японского маникюра"
В Японии удивились существованию популярного в России "японского маникюра"
В Японии удивились существованию популярного в России "японского маникюра"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти в салоне красоты. Архивное фото
ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. В японских маникюрных салонах ничего не знают и никогда не слышали о популярном в России "японском маникюре", выяснил корреспондент РИА Новости, обойдя несколько таких заведений.
"Японский маникюр? А что это? У нас есть несколько видов ухода: после обычной ванночки с горячей водой срезается кутикула, есть уход для ногтевой пластины. Но про японский маникюр мы не знаем", - сказали РИА Новости в салоне, расположенном в токийском районе Омотэсандо - "мекке" японских модниц, где находятся бутики всех уважающих себя брендов.
В крупном сетевом салоне в одном из торговых центров вопрос о "японском маникюре" также застал сотрудников врасплох.
"Вы имеете в виду орнамент в японском стиле? Узор в виде лепестков сакуры или нежно-розовый цвет, как сакура – это есть. Сейчас как раз сезон. Но японского маникюра как вида у нас нет. У нас есть несколько видов ухода, но мы не используем ни пасту, ни пудру. Или речь идет о лаках и гелях японского производства?" - уточняла сотрудница салона.
В магазине Plaza, где продается в том числе и различная косметика, корреспонденту РИА Новости тоже сказали, что о японском маникюре ничего не слышали.
В России "японским маникюром" называют метод восстановления и ухода за ногтями, направленный не на декоративный эффект, а на укрепление, питание и восстановление ногтевой пластины. Такой маникюр делают с помощью специальной минеральной пасты и полировочной пудры. "Японский маникюр", как правило, присутствует в прайс-листах салонов, наряду с другими видами маникюра.
