Роспотребнадзор направил запрос в Таиланд из-за кишечной инфекции у россиян

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о случаях заболеваний кишечной инфекцией у российских туристов в отеле Пхукета, рассказали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в отеле на Пхукете произошел случай массового заболевания кишечной инфекцией и конъюнктивитом у российских туристов.

« Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в Мax.

Уточняется, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.