20:48 15.03.2026
Роспотребнадзор направил запрос в Таиланд из-за кишечной инфекции у россиян
CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, ThailandПляж Януи в Пхукете
Пляж Януи в Пхукете. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о случаях заболеваний кишечной инфекцией у российских туристов в отеле Пхукета, рассказали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в отеле на Пхукете произошел случай массового заболевания кишечной инфекцией и конъюнктивитом у российских туристов.
"Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в Мax.
Уточняется, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
Роспотребнадзор для профилактики кишечных инфекций рекомендовал тщательно мыть руки, использовать бутилированную воду и по возможности избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями.
Розовый лишай - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с розовым лишаем в Таиланде
6 июля 2025, 15:31
 
