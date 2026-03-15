13:17 15.03.2026
Роскачество развеяло главные мифы о Знаке качества
Российский знак качества нельзя получить за деньги или по заявке, а выдается он только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям...
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский знак качества нельзя получить за деньги или по заявке, а выдается он только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям Роскачества, рассказали РИА Новости в организации.
"Российский Знак качества нельзя получить по заявке или за деньги. Отбор товаров проводится Роскачеством в рамках веерных исследований: продукция закупается в розничных точках экспертами под видом обычных покупателей, затем проходит обезличенные испытания в независимых аккредитованных лабораториях. Информация о проверке публикуется по итогам исследования. При соблюдении всех требований производитель может бесплатно пройти аудит, после чего он получит право маркировать товар знаком", - говорится в сообщении.
Коньяк - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России впервые появился органический коньяк
5 марта, 06:03
Там отметили, что получить знак можно только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям и опережающим стандартам Роскачества. Тем не менее такая оценка достижима для производителей из разных регионов и ценовых сегментов - на конец 2025 года знак уже присвоен более 270 товарам. Вся процедура и результаты исследований публикуются в открытом доступе.
Помимо этого, знак не связан с ценой. Стоимость товара сама по себе не влияет на присвоение российского Знака качества. Оценка строится на результатах лабораторных исследований и в соответствии с установленными требованиями законодательства.
Также российский Знак качества подтверждает соответствие товара установленным требованиям по качеству и безопасности. При этом вкус, аромат и другие субъективные потребительские предпочтения могут восприниматься по-разному. "Маркировка им не означает универсальную "вкусность" продукта для всех покупателей. Товары со Знаком качества не содержат незаявленных или недопустимых компонентов", - подчеркнули в "Роскачестве".
Отмечается, что российский Знак качества не является просто маркетинговым ходом - это инструмент потребительского ориентирования, который помогает покупателям быстрее находить товары, подтвердившие соответствие повышенным стандартам. На сегодняшний день ему доверяют почти 80% россиян.
При этом две трети товаров повседневного спроса со Знаком качества увеличивают продажи без снижения цены и расширения дистрибуции. В среднем товары с такой маркировкой показывают прирост продаж на 32%, добавили в организации.
Напитки из свежих овощей, фруктов и ягод - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки
22 августа 2025, 06:26
 
