Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/region-2080825348.html
В Ливане заявили о необходимости возрождения русских школ в регионе
Регион Ближнего Востока нуждается в расширении российского культурного присутствия, в том числе в возрождении русских школ в таких странах, как Ливан, заявил... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20251102/bal-2052501648.html
https://ria.ru/20250305/livan-2003300645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 мар — РИА Новости. Регион Ближнего Востока нуждается в расширении российского культурного присутствия, в том числе в возрождении русских школ в таких странах, как Ливан, заявил РИА Новости глава ассоциации "Императорского православного общества в Ливане" (ИПОЛ) Вадиа Хаддад.
"Да, такая потребность есть. Русская культура очень древняя и многое дала миру, но в нашем регионе она все еще мало известна. Она хорошо известна в Европе, Америке и других регионах, но у нас ее присутствие сильно сократилось после революции 1917 года", — сказал Хаддад, отвечая на вопрос есть ли реальная потребность в развитии русской культуры в странах Ближнего Востока.
Глава православного общества отметил, что ливанское общество очень открыто к культурам всего мира и не воспринимает расширение присутствия русской культуры как попытку усиления влияния в регионе, как это было в период французского мандата в начале XX века.
"Мы говорим о русской культуре — одной из важнейших культур мира, древней и богатой, с великими мыслителями и художниками. Поэтому, наоборот, я думаю, что это будет очень позитивно воспринято ливанским обществом. Никакой колонизации здесь нет. Все зависит от того, как мы это представим. Мы не занимаемся политикой — мы занимаемся гуманитарной и культурной деятельностью", — добавил Хаддад.
По словам собеседника агентства, Императорское православное общество выступает как продолжатель традиций Императорского православного палестинского общества (ИППО), основанного в Санкт-Петербурге в 1882 году. В долгосрочной перспективе организация планирует возродить работу русских школ и гуманитарных учреждений в Ливане. Он напомнил, что в начале прошлого века на территориях Сирии и Ливана действовало более 70 русских школ.
"Когда мы говорим о защите (Россией представителей православного сообщества — ред.), это уже немного политика. Речь, скорее, идет о культурном присутствии. Как мы видим, французское культурное влияние в Ливане существует давно и очень сильно. Россия тоже должна присутствовать здесь значительно больше, чем сейчас. И мы надеемся внести свой вклад в это", — подчеркнул Хаддад.
Ранее МВД Ливана опубликовало приказ, утверждающий официальную регистрацию в республике ассоциации "Императорское православное общество в Ливане", среди основных целей которой заявлено сохранение русского православного наследия в стране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала