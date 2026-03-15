В Ливане заявили о необходимости возрождения русских школ в регионе

БЕЙРУТ, 15 мар — РИА Новости. Регион Ближнего Востока нуждается в расширении российского культурного присутствия, в том числе в возрождении русских школ в таких странах, как Ливан, заявил РИА Новости глава ассоциации "Императорского православного общества в Ливане" (ИПОЛ) Вадиа Хаддад.

"Да, такая потребность есть. Русская культура очень древняя и многое дала миру, но в нашем регионе она все еще мало известна. Она хорошо известна в Европе Америке и других регионах, но у нас ее присутствие сильно сократилось после революции 1917 года", — сказал Хаддад, отвечая на вопрос есть ли реальная потребность в развитии русской культуры в странах Ближнего Востока

Глава православного общества отметил, что ливанское общество очень открыто к культурам всего мира и не воспринимает расширение присутствия русской культуры как попытку усиления влияния в регионе, как это было в период французского мандата в начале XX века.

"Мы говорим о русской культуре — одной из важнейших культур мира, древней и богатой, с великими мыслителями и художниками. Поэтому, наоборот, я думаю, что это будет очень позитивно воспринято ливанским обществом. Никакой колонизации здесь нет. Все зависит от того, как мы это представим. Мы не занимаемся политикой — мы занимаемся гуманитарной и культурной деятельностью", — добавил Хаддад.

По словам собеседника агентства, Императорское православное общество выступает как продолжатель традиций Императорского православного палестинского общества (ИППО), основанного в Санкт-Петербурге в 1882 году. В долгосрочной перспективе организация планирует возродить работу русских школ и гуманитарных учреждений в Ливане . Он напомнил, что в начале прошлого века на территориях Сирии и Ливана действовало более 70 русских школ.

"Когда мы говорим о защите (Россией представителей православного сообщества — ред.), это уже немного политика. Речь, скорее, идет о культурном присутствии. Как мы видим, французское культурное влияние в Ливане существует давно и очень сильно. Россия тоже должна присутствовать здесь значительно больше, чем сейчас. И мы надеемся внести свой вклад в это", — подчеркнул Хаддад.