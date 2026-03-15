СМИ: Франция подготовила план по завершению конфликта Израиля и Ливана - РИА Новости, 15.03.2026
00:07 15.03.2026
СМИ: Франция подготовила план по завершению конфликта Израиля и Ливана
Axios: Франция подготовила проект по завершению конфликта Израиля и Ливана

Флаг Франции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция подготовила проект по завершению конфликта Израиля и Ливана, согласно которому Бейруту придется признать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на три осведомленных источника.
Ранее президент Франции Эммануэль Маркон заявил, что страна готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на территории Ливана и провести их в Париже, чтобы не допустить погружения этой ближневосточной страны в хаос.
"Французское правительство подготовило проект плана по окончанию войны в Ливане, который потребует от ливанского правительства сделать беспрецедентный шаг по признанию Израиля", - говорится в публикации.
Портал уточняет, что власти Израиля и США анализируют проект предложения. Как пишет Axios, Израиль и Ливан начнут переговоры при поддержке США и Франции. Переговоры начнутся на уровне высокопоставленных дипломатов, после чего они будут проводиться с участием "высокопоставленных политических лидеров". Представители Франции хотят, чтобы переговоры проходили в Париже.
Axios добавляет со ссылкой на источники, что предлагаемая декларация будет включать в себя первоначальное признание Ливаном Израиля и обязательство ливанского правительства уважать суверенитет и территориальную целостность Израиля. Также согласно плану, Ливан должен будет заявить, что готов вступить в переговоры с Израилем по заключению соглашения о ненападении.
"Такое соглашение будет подписано за два месяца и закончит формальное состояние войны, в котором Израиль и Ливан находятся с 1948 года", - сообщили порталу источники.
По данным портала, после подписания соглашения о ненападении Израиль выведет войска с пяти позиций на юге Ливана, которые контролируются силами ЦАХАЛ с ноября 2024 года. Израиль и Ливан также подтвердят свою приверженность резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года и соглашению о прекращении огня 2024 года. Заключительный этап французского плана предусматривает демаркацию границы между Израилем и Ливаном, а также между Ливаном и Сирией к концу 2026 года, добавляет Axios.
Портал отмечает, что президент Ливана Жозеф Аун уже назначил команду по возможным переговорам с Израилем. Как отметили американские и израильские источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил бывшему министру стратегического планирования Рону Дермеру вести дела с Ливаном во время конфликта. Дермер будет поддерживать контакты с администрацией президента США Дональда Трампа и вести любые переговоры с ливанским правительством, если прямые переговоры начнутся в ближайшие недели, заявили Axios источники.
При этом неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США. По словам источников, одной из первых задач Дермера будет согласование с администрацией Трампа личности посредника.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
