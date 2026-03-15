СМИ: Франция подготовила план по завершению конфликта Израиля и Ливана

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Франция подготовила проект по завершению конфликта Израиля и Ливана, согласно которому Бейруту придется признать Израиль, пишет портал Axios со ссылкой на три осведомленных источника.
"Французское правительство подготовило проект плана по окончанию войны в Ливане, который потребует от ливанского правительства сделать беспрецедентный шаг по признанию Израиля", - говорится в публикации.
Портал уточняет, что власти Израиля и США анализируют проект предложения. Как пишет Axios, Израиль и Ливан начнут переговоры при поддержке США и Франции. Переговоры начнутся на уровне высокопоставленных дипломатов, после чего они будут проводиться с участием "высокопоставленных политических лидеров". Представители Франции хотят, чтобы переговоры проходили в Париже.
Axios добавляет со ссылкой на источники, что предлагаемая декларация будет включать в себя первоначальное признание Ливаном Израиля и обязательство ливанского правительства уважать суверенитет и территориальную целостность Израиля. Также согласно плану, Ливан должен будет заявить, что готов вступить в переговоры с Израилем по заключению соглашения о ненападении.
"Такое соглашение будет подписано за два месяца и закончит формальное состояние войны, в котором Израиль и Ливан находятся с 1948 года", - сообщили порталу источники.
По данным портала, после подписания соглашения о ненападении Израиль выведет войска с пяти позиций на юге Ливана, которые контролируются силами ЦАХАЛ с ноября 2024 года. Израиль и Ливан также подтвердят свою приверженность резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года и соглашению о прекращении огня 2024 года. Заключительный этап французского плана предусматривает демаркацию границы между Израилем и Ливаном, а также между Ливаном и Сирией к концу 2026 года, добавляет Axios.
Портал отмечает, что президент Ливана Жозеф Аун уже назначил команду по возможным переговорам с Израилем. Как отметили американские и израильские источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил бывшему министру стратегического планирования Рону Дермеру вести дела с Ливаном во время конфликта. Дермер будет поддерживать контакты с администрацией президента США Дональда Трампа и вести любые переговоры с ливанским правительством, если прямые переговоры начнутся в ближайшие недели, заявили Axios источники.
При этом неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США. По словам источников, одной из первых задач Дермера будет согласование с администрацией Трампа личности посредника.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.