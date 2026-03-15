В Приднестровье мошенники притворяются работниками банков и социологами
Мошенники в Приднестровье все чаще притворяются работниками социологических институтов или банков, чтобы получить персональные данные граждан, сообщили РИА... РИА Новости, 15.03.2026
РИА Новости: в ПМР мошенники выманивают данные граждан, притворяясь социологами
ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Мошенники в Приднестровье все чаще притворяются работниками социологических институтов или банков, чтобы получить персональные данные граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Мошенники все чаще пользуются мессенджерами, представляясь работниками социологических институтов или банков, выманивают персональные данные или реквизиты банковских карт", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник одного из банков Приднестровья Юрий Чебаков посоветовал, что в случае, если вы все-таки передали данные по своей карте, мошеннику, то первое что нужно сделать, выйти из разговора. Далее необходимо позвонить в банк и сообщить о случившейся ситуации, сотрудники колл-центра подскажут что нужно сделать, отметил специалист. "В первую очередь заблокировать вашу карту. Заблокировать ваш интернет-банк", - добавил Чебаков.
Он отметил, что гражданину необходимо с паспортом прийти в отделение банка, выпустить новую карту и взять новый пароль от интернет-банка.
"В случае если денежные средства пропали со счета, то необходимо будет обратится в милицию написать заявление о хищении денежных средств", - отметил Чебаков, слова которого приводит пресс-служба министерства государственной безопасности ПМР.
Ранее исполняющий обязанности главы министерства внутренних дел ПМР Андрей Барабаш сообщил, что за 2025 год в Приднестровье было зарегистрировано 99 преступлений по факту мошенничества, из них 72 раскрыто.