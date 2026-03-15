В Приднестровье мошенники притворяются работниками банков и социологами

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Мошенники в Приднестровье все чаще притворяются работниками социологических институтов или банков, чтобы получить персональные данные граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

« "Мошенники все чаще пользуются мессенджерами, представляясь работниками социологических институтов или банков, выманивают персональные данные или реквизиты банковских карт", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник одного из банков Приднестровья Юрий Чебаков посоветовал, что в случае, если вы все-таки передали данные по своей карте, мошеннику, то первое что нужно сделать, выйти из разговора. Далее необходимо позвонить в банк и сообщить о случившейся ситуации, сотрудники колл-центра подскажут что нужно сделать, отметил специалист. "В первую очередь заблокировать вашу карту. Заблокировать ваш интернет-банк", - добавил Чебаков.

Он отметил, что гражданину необходимо с паспортом прийти в отделение банка, выпустить новую карту и взять новый пароль от интернет-банка.

"В случае если денежные средства пропали со счета, то необходимо будет обратится в милицию написать заявление о хищении денежных средств", - отметил Чебаков, слова которого приводит пресс-служба министерства государственной безопасности ПМР.