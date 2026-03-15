Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 15.03.2026 (обновлено: 22:58 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/prezident-2080848666.html
Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ближний Восток, Франция, Эммануэль Макрон, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.
«
"Президенты Ирана и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели последние события в регионе", - сообщила пресс-служба иранского президента.
В ходе состоявшегося в воскресенье разговора Пезешкиан также проинформировал Макрона об атаках США и Израиля на Иран, в том числе по гражданским объектам, заявив, что они незаконны.
"Нация, правительство и вооруженные силы Ирана никогда не стремились к эскалации и столкновению, однако у нас нет сомнений в том, что касается противодействия агрессорам и решительной и законной обороны", - сказал президент Ирана.
В свою очередь, президент Франции заявил о необходимости деэскалации напряженности и завершения войны на Ближнем Востоке, а также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Ормузском проливе.
Ранее Макрон заявил, что Париж выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя РИА Новости идею президента Франции, заявил, что Тегеран против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала