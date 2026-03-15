Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.

"Нация, правительство и вооруженные силы Ирана никогда не стремились к эскалации и столкновению, однако у нас нет сомнений в том, что касается противодействия агрессорам и решительной и законной обороны", - сказал президент Ирана.