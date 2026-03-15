Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 15 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта США и Израиля с Ираном.
«
"Президенты Ирана и Франции в ходе телефонного разговора рассмотрели последние события в регионе", - сообщила пресс-служба иранского президента.
"Нация, правительство и вооруженные силы Ирана никогда не стремились к эскалации и столкновению, однако у нас нет сомнений в том, что касается противодействия агрессорам и решительной и законной обороны", - сказал президент Ирана.
В свою очередь, президент Франции заявил о необходимости деэскалации напряженности и завершения войны на Ближнем Востоке, а также выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Ормузском проливе.
Ранее Макрон заявил, что Париж выступает с инициативой создать коалицию для объединения сил и средств с целью обеспечить безопасность судоходства на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали, комментируя РИА Новости идею президента Франции, заявил, что Тегеран против обеспечения безопасности Ормузского пролива внерегиональными силами.
Израиль назначил себе нового главного врага
14 марта, 08:00