ВСУ возвращают раненых на позиции, рассказал пленный

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинское командование возвращает раненых сразу на позиции вместо того, чтобы отправить на списание по ранению, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" на славянском направлении.

"Когда нас везли с раненым, так слово за слово спросили, почему вас еще не на списание везут, а сразу назад. Они ответили, что могут еще в руках держать оружие и у кого-то контракт еще не законченный, а ранения (по мнению командования - ред.) не такие и сильные, чтобы надо было списывать", - рассказал военнопленный.

По его словам, с ними ехали даже загипсованные сослуживцы и на костылях, но им все равно сказали взять в руки оружие и возвращаться оборонять позиции.