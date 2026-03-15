03:31 15.03.2026
ВСУ возвращают раненых на позиции, рассказал пленный
ВСУ возвращают раненых на позиции, рассказал пленный
Украинское командование возвращает раненых сразу на позиции вместо того, чтобы отправить на списание по ранению, рассказал РИА Новости украинский военнопленный... РИА Новости, 15.03.2026
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ возвращают раненых на позиции, рассказал пленный

РИА Новости: командование ВСУ возвращает раненых сразу на позиции

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинское командование возвращает раненых сразу на позиции вместо того, чтобы отправить на списание по ранению, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" на славянском направлении.
"Когда нас везли с раненым, так слово за слово спросили, почему вас еще не на списание везут, а сразу назад. Они ответили, что могут еще в руках держать оружие и у кого-то контракт еще не законченный, а ранения (по мнению командования - ред.) не такие и сильные, чтобы надо было списывать", - рассказал военнопленный.
По его словам, с ними ехали даже загипсованные сослуживцы и на костылях, но им все равно сказали взять в руки оружие и возвращаться оборонять позиции.
"Им сказали - берите оружие и дальше идите оборонять. Хотя пару человек было с костылями, один из них был наполовину загипсованный", - рассказал Козарян.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
