Итальянский политик рассказал, что ему часто снится Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери сообщил РИА Новости, что ему часто снится Крым, и выразил надежду снова посетить полуостров.
"Мне часто снится Крым и возвращение на землю, к которой я особенно привязан. Сегодня я мечтаю о местах в Крыму, которые посещал много раз, но чувствую, что в ближайшее время вернусь, чтобы увидеть их снова. Они кажутся мне очень родными", - сказал Вальдегамбери.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.