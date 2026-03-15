21:30 15.03.2026
В Германии призвали к переговорам по Ормузскому проливу с участием Ирана
В мире, Германия, Ормузский пролив, Иран, Борис Писториус, Фридрих Мерц, ARD, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Германии призвали к переговорам по Ормузскому проливу с участием Ирана

Глава МИД ФРГ призвал провести переговоры по Ормузскому проливу с участием Ирана

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал привлечь Иран к переговорам об обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Я считаю, что безопасность в Ормузском проливе, равно как и в Красном море, мы сможем обеспечить только в том случае, если будет найдено решение путем переговоров и, если потом это также обсудят с иранцами", - заявил Вадефуль в интервью телеканалу ARD.
Выступая за дипломатическое разрешение конфликта, Вадефуль отверг возможность участия Германии в военной операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Станем ли мы в скором времени активной стороной в этом конфликте? Нет. У федерального правительства (ФРГ - ред.) по этому поводу совершенно четкая позиция. Ее ясно изложил федеральный министр обороны (Писториус - ред.). Ее ясно изложил федеральный канцлер (Мерц - ред.). Мы не будем участвовать в этом конфликте", - заверил Вадефуль.
При этом он сообщил, что власти Германии находятся в постоянном контакте с США и Израилем, которые информируют их о своих действиях в отношении Ирана.
"И теперь мы ожидаем, что нам сообщат, что нас проинформируют, что нас вовлекут в процесс, когда это произойдет (окончание военных действий против Ирана - ред.). И тогда мы с большим удовольствием примем участие в переговорах", - заключил Вадефуль.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус на полях учений НАТО в Норвегии отверг идею европейской военной операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, заявлял, что в настоящий момент "нет никакого повода даже задумываться о военной защите морских путей", поскольку Германия не участвует в текущем конфликте.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
