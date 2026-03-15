Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские спортсмены не обращали внимания на провокации со стороны некоторых соперников и продемонстрировали отличный результат на Паралимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В зимней Паралимпиаде выступали шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
"Ребята ни на что не обращали внимания, для них это было счастье – выступать после долгого отстранения с флагом и гимном. Еще и памятуя, как на последней Паралимпиаде в Пекине их "попросили" уехать из деревни. И их результаты потрясают – практически каждое выступление это медаль. Это говорит о силе наших паралимпийцев. Мы всегда об этом знали, но сейчас еще раз в этом убедились. Огромные им поздравления!" - сказала Журова.
"Неважно, что там делали другие, - добавила собеседница агентства, комментируя демарши некоторых соперников. - Это их невоспитанность, которая останется на их совести, несоблюдение честной игры - что-то там демонстрировать и пытаться сделать, когда было четко заявлено, что решения приняты: русские выступают с флагом и гимном. Точка. Ребята молодцы, что на это не смотрели, показали все то, что натренировали, и получился отличный результат. Это пример, который воодушевляет и олимпийцев, и вообще всех людей. Эти люди - настоящие герои, возвращающие веру в жизнь. Ребята продемонстрировали силу духа, которую отменить невозможно".
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.
