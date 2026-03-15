Рейтинг@Mail.ru
Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/paralimpiada-2080818740.html
Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова
Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова
Российские спортсмены не обращали внимания на провокации со стороны некоторых соперников и продемонстрировали отличный результат на Паралимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T17:00:00+03:00
2026-03-15T17:00:00+03:00
спорт
россия
италия
пекин
светлана журова
анастасия багиян
госдума рф
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080786709_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_d0d34ba99c7458f3a2a85db6daa2a9d2.jpg
https://ria.ru/20260315/golubkov-2080790690.html
https://ria.ru/20260315/bugaev-2080811831.html
россия
италия
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080786709_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_52f6d6f8b4379a113e3cd5cec6c271fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, пекин, светлана журова, анастасия багиян, госдума рф, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Пекин, Светлана Журова, Анастасия Багиян, Госдума РФ, Паралимпийские игры
Российские паралимпийцы показали отличный результат, заявила Журова

Журова: российские паралимпийцы не обращали внимания на провокации соперников

Паралимпиада 2026. Гигантский слалом. Женщины. Церемония награждения
Паралимпиада 2026. Гигантский слалом. Женщины. Церемония награждения
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада 2026. Гигантский слалом. Женщины. Церемония награждения
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские спортсмены не обращали внимания на провокации со стороны некоторых соперников и продемонстрировали отличный результат на Паралимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В зимней Паралимпиаде выступали шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом, также на одной из церемоний награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от Анастасии Багиян и Сергея Синякина, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами.
"Ребята ни на что не обращали внимания, для них это было счастье – выступать после долгого отстранения с флагом и гимном. Еще и памятуя, как на последней Паралимпиаде в Пекине их "попросили" уехать из деревни. И их результаты потрясают – практически каждое выступление это медаль. Это говорит о силе наших паралимпийцев. Мы всегда об этом знали, но сейчас еще раз в этом убедились. Огромные им поздравления!" - сказала Журова.
"Неважно, что там делали другие, - добавила собеседница агентства, комментируя демарши некоторых соперников. - Это их невоспитанность, которая останется на их совести, несоблюдение честной игры - что-то там демонстрировать и пытаться сделать, когда было четко заявлено, что решения приняты: русские выступают с флагом и гимном. Точка. Ребята молодцы, что на это не смотрели, показали все то, что натренировали, и получился отличный результат. Это пример, который воодушевляет и олимпийцев, и вообще всех людей. Эти люди - настоящие герои, возвращающие веру в жизнь. Ребята продемонстрировали силу духа, которую отменить невозможно".
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Церемония закрытия в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.
СпортРоссияИталияПекинСветлана ЖуроваАнастасия БагиянГосдума РФПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала