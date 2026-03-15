16:47 15.03.2026
Журова оценила значимость участия российской сборной в Паралимпиаде
Журова оценила значимость участия российской сборной в Паралимпиаде

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости, Андрей Симоненко. Участие сборной России с флагом и гимном на Паралимпийских играх в Италии продемонстрировало, что у Международного олимпийского комитета (МОК) появился исторический момент восстановить российских олимпийцев в правах, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Паралимпийские игры завершаются в воскресенье в Италии. На них выступали шесть российских спортсменов в полноправном статусе и с национальной символикой. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе, а юниоров – с флагом и гимном. На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступали 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.
"Я на это надеюсь, - сказала Журова, отвечая на вопрос, может ли пример Паралимпиады подтолкнуть МОК к восстановлению в правах всех российских спортсменов. - Ведь все то, что сейчас происходит с Америкой, Израилем, Ираном, демонстрирует, что конфликты в мире были, есть и будут, от них никуда не деться, так уж устроен человек, к сожалению. И для МОК, для его президента Кирсти Ковентри сейчас наступил исторический момент – есть возможность заявить, что вне зависимости от происходящего в стране спортсмены не должны за это отвечать. Есть шанс вернуться к исконным постулатам, которые закладывались в олимпийское движение. Что спорт демонстрирует политикам, как он может оставаться над происходящим".
При этом МОК, по мнению Журовой, должен строго наказывать те страны, которые будут угрожать бойкотом соревнований. "Тех, кто пытается бойкотировать, надо дисквалифицировать, и надолго. Потому что один может дать повод, остальные начнут искать союзников и попытаются поддавить таким образом на МОК, на другие страны. Правильно сказал (президент ФИФА Джанни) Инфантино – что поменяли бойкоты по отношению к ситуации России и Украины? Что поменяют возможные бойкоты по отношению к США и Израилю? Ничего не поменяют. Как политики своими делами занимались, так и будут заниматься, они на эти бойкоты внимания не обращают. А через них идет пропаганда – опять же, определенных политиков. И это неверно", - отметила собеседница агентства.
"Спорт должен быть над этой схваткой. Понятно, что в одной стране могут не любить другую страну. Но на то в Олимпийской хартии и написано: если вы принимаете эти правила, то вы обязаны всех уважать и отказаться от бойкотов. Поэтому сейчас для МОК исторический момент, и я надеюсь, что они это понимают", - заключила Журова.
