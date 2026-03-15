Посол объяснил, почему Палестина не подает новую заявку на членство в ООН

ВЕНА, 15 мар - РИА Новости, Светлана Берило. Палестина не подает новую заявку на членство в ООН из-за позиции США, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.

"Сейчас новой заявки нет. Однажды такая заявка уже подавалась, но она была заблокирована. Поэтому мы пока не предпринимали новой попытки, так как прекрасно знаем: американцы ее заблокируют", - рассказал дипломат.

Он добавил, что в этой связи новых планов нет, потому что палестинская сторона понимает: ситуация безнадёжная — из-за американцев.

Франция, Великобритания, Россия и "Хотя среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН четверо уже признали государство Палестина Китай . Единственные - это американцы. Но у них, как вы знаете, есть право вето - и они могут ее заблокировать", - уточнил собеседник агентства.

Государство Палестина не является полноправным членом ООН. В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН предоставила ему статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации.