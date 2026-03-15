Посол объяснил, почему Палестина не подает новую заявку на членство в ООН
Палестина не подает новую заявку на членство в ООН из-за позиции США, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН...
2026-03-15T05:38:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103599/61/1035996165_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_d29ef64cafec4c7f6e080854e4bf19d0.jpg
https://ria.ru/20260315/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080215309.html
Абдель Шафи: Палестина не подает заявку на членство в ООН из-за позиции США
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости, Светлана Берило. Палестина не подает новую заявку на членство в ООН из-за позиции США, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи.
"Сейчас новой заявки нет. Однажды такая заявка уже подавалась, но она была заблокирована. Поэтому мы пока не предпринимали новой попытки, так как прекрасно знаем: американцы ее заблокируют", - рассказал дипломат.
Он добавил, что в этой связи новых планов нет, потому что палестинская сторона понимает: ситуация безнадёжная — из-за американцев.
"Хотя среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН
четверо уже признали государство Палестина
: Франция
, Великобритания
, Россия
и Китай
. Единственные - это американцы. Но у них, как вы знаете, есть право вето - и они могут ее заблокировать", - уточнил собеседник агентства.
Государство Палестина не является полноправным членом ООН. В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН предоставила ему статус государства-наблюдателя, не являющегося членом организации.
Первая официальная заявка на вступление в ООН была подана палестинской стороной в 2011 году, однако Совет Безопасности тогда не рекомендовал ее Генеральной Ассамблее. В 2024 году Палестина вновь попросила рассмотреть свою заявку на членство, однако соответствующий проект резолюции был заблокирован из-за вето США
, несмотря на поддержку большинства членов Совета Безопасности.