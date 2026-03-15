Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/ovchinskiy-2080645946.html
Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы
Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы - РИА Новости, 15.03.2026
Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы
Жилой комплекс для участников программы реновации строят на улице Флотской в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:12:00+03:00
2026-03-15T10:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
москва
РИА Новости
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы

Овчинский: дом на 772 квартиры возводят по реновации в Головинском районе Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации строят на улице Флотской в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Трехкорпусный жилой комплекс переменной этажности, общая площадь которого превысит 76 тысяч квадратных метров, расположится по адресам: улица Флотская, 66/1, 66/2, 66/3 и 68, уточнил глава департамента. Строительство ведется на месте демонтированных советских многоэтажек. По словам министра, на данный момент в двух корпусах объекта выполняются монолитные работы, расчищается площадка для возведения третьего.
"Два здания расположатся вдоль Флотской улицы, а третье – в глубине квартала. В новостройке запроектированы 772 квартиры, семь из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Рядом есть остановки общественного транспорта, детские сады, школы, магазины, поликлиники и стоматология, места для прогулок: парк Дружбы, Кронштадтский сквер и парк усадьбы Михалково", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Руководитель департамента отметил, что при проектировании новостройки была удачно учтена сложившаяся застройка района, благодаря чему выбранное размещение трехкорпусного здания позволит создать максимально комфортные условия для жильцов. Так, внутри обустроят двор с детской и спортивной площадками и зоной спокойного отдыха и свяжут его проездами и пешеходными маршрутами с детсадами и школами, находящимися на внешнем контуре.
Фасады жилого комплекса облицуют керамическим кирпичом от темно-бордового и терракотовых оттенков до цвета персика и белого золота, добавил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении еще пяти площадок в четырех районах города – Ивановском, Нагатино-Садовниках, Нагорном и Покровском-Стрешневе – в список адресов для строительства жилья по программе реновации, что позволит расселить 15 старых домов и обеспечить новыми квартирами еще 2,8 тысячи москвичей.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала