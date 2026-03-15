Овчинский: ЖК строят по реновации на улице Флотской на севере Москвы

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Жилой комплекс для участников программы реновации строят на улице Флотской в Головинском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Трехкорпусный жилой комплекс переменной этажности, общая площадь которого превысит 76 тысяч квадратных метров, расположится по адресам: улица Флотская, 66/1, 66/2, 66/3 и 68, уточнил глава департамента. Строительство ведется на месте демонтированных советских многоэтажек. По словам министра, на данный момент в двух корпусах объекта выполняются монолитные работы, расчищается площадка для возведения третьего.

"Два здания расположатся вдоль Флотской улицы, а третье – в глубине квартала. В новостройке запроектированы 772 квартиры, семь из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Рядом есть остановки общественного транспорта, детские сады, школы, магазины, поликлиники и стоматология, места для прогулок: парк Дружбы, Кронштадтский сквер и парк усадьбы Михалково", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента отметил, что при проектировании новостройки была удачно учтена сложившаяся застройка района, благодаря чему выбранное размещение трехкорпусного здания позволит создать максимально комфортные условия для жильцов. Так, внутри обустроят двор с детской и спортивной площадками и зоной спокойного отдыха и свяжут его проездами и пешеходными маршрутами с детсадами и школами, находящимися на внешнем контуре.

Фасады жилого комплекса облицуют керамическим кирпичом от темно-бордового и терракотовых оттенков до цвета персика и белого золота, добавил Овчинский.