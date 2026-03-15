В ГД предложили дать жильцам право управлять отоплением в квартирах - РИА Новости, 15.03.2026
02:19 15.03.2026 (обновлено: 02:20 15.03.2026)
В ГД предложили дать жильцам право управлять отоплением в квартирах
жилье
владимир кошелев
госдума рф
Жилье, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В ГД предложили дать жильцам право управлять отоплением в квартирах

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Жильцам многоквартирных домов стоит предоставить возможность самостоятельно регулировать отопление в квартирах, что позволит платить только за фактическое потребление тепла, поделился мнением с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Централизованное отопление ориентировано на усредненные показатели и единый график включения и отключения батарей. По словам Кошелева, в межсезонные периоды граждане мерзнут, пока не начался отопительный сезон, или вынуждены открывать окна во время потепления.
"Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик", - сказал Кошелев.
Он отметил, что установка поквартирной системы контроля температуры вместе с прибором учета тепла дает человеку право самостоятельно влиять на микроклимат в доме и экономить на коммунальных платежах.
"Такой подход можно назвать наиболее справедливым: он предполагает оплату исключительно за тот объем тепловой энергии, который был реально израсходован. Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы", - заключил депутат.
ЖильеВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
