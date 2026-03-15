Брюссель готовит Европу к войне, заявил Орбан

"Приближается война. Брюссель взялся за войну на Украине. Поэтому сейчас он готовится к войне. Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет", - сказал Орбан, выступая перед участниками "Марша мира" в Будапеште.