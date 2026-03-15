Премьер Норвегии назвал план США по Ирану неясным
14:18 15.03.2026
Премьер Норвегии назвал план США по Ирану неясным
Премьер Норвегии назвал план США по Ирану неясным
2026-03-15T14:18:00+03:00
© AP Photo / Vahid SalemiРазрушения в Тегеране после ударов Израиля
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Разрушения в Тегеране после ударов Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. План, которым руководствуются США в ходе своей операции против Ирана, остается довольно неясным, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
«
"Это не наша война. Нам кажется, что план её развития довольно неясен", - сказал Гар Стёре в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады.
Норвежский премьер также выразил опасения, что в ситуации вокруг Ирана наблюдается эскалация.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
