13:12 15.03.2026
Норвегия не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив
Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва...
Норвегия не будет отправлять суда в Ормузский пролив, несмотря на призыв США

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.
Ранее Трамп в публикации на своей странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
Танкеры и сухогрузы вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив
14 марта, 17:14
Норвегии сейчас нет планов по отправке норвежских судов в Ормузский пролив", - заявила Хюндешхаген норвежской газете Nettavisen.
Тем не менее, она назвала ситуацию на Ближнем Востоке "очень серьезной и тревожной" и призвала все стороны уважать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические решения.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СМИ рассказали, кто неожиданно обогатился на закрытии Ормузского пролива
Вчера, 13:05
 
В мире, Иран, Ормузский пролив, Норвегия, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
