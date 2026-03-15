Норвегия не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.