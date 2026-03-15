Норвегия не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.
Ранее Трамп в публикации на своей странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
Тем не менее, она назвала ситуацию на Ближнем Востоке "очень серьезной и тревожной" и призвала все стороны уважать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические решения.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.