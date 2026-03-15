В Приднестровье мошенники могут притворяться сотрудниками ЖКХ

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Мошенники в Приднестровье могут притворятся сотрудниками коммунальных служб, чтобы получить персональные данные граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

"Мошенники могут представиться работниками газовых служб или электросетей, чтобы получить доступ к персональным данным гражданам", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что мошенники могут угрожать отключением газа или электроэнергии, а это звучит угрожающе, особенно в холодное время года. При этом злоумышленники не дают собеседникам времени одуматься или проверить данные, требуют немедленно погасить якобы крупную задолженность. Кроме того, они могут неожиданно прийти под предлогом сверки персональных данных, включая реквизиты банковских карт, предупредили в ведомстве.

"Наши сотрудники всегда звонят потребителям. В основном это контрольные обходы с обеспечением предоставления доступа к своим приборам учета в связи с плановой заменой. Обговаривается дата и время, когда прибудут наши сотрудники", - сказал начальник юридического отдела госпредприятия ЕРЭС (Единые распределительные электрические сети) ПМР Валерий Арабаджи.

Он также подчеркнул, что сотрудники приднестровских электросетей не требуют коды из смс или какие-то данные банковских карт.

"Сотрудники не угрожают жестко здесь и сейчас об отключении подачи электроэнергии или иных коммунальных ресурсов", - отметил Арабаджи, слова которого приводит пресс-служба министерства государственной безопасности ПМР.