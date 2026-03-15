Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
04:05 15.03.2026 (обновлено: 04:06 15.03.2026)
Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда
Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы... РИА Новости, 15.03.2026
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Пенсионный фонд РФ, Россия, Общество
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры", - сообщил он.
По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные.
"Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, - подделка", - заключил Кучава.
