В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами - РИА Новости, 15.03.2026
03:00 15.03.2026
В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами
В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами - РИА Новости, 15.03.2026
В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами
Мошенники начали использовать новую схему с использованием фейковых сообщений о статусе кредита, чтобы заставить пользователя перейти по вредоносным ссылкам,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T03:00:00+03:00
2026-03-15T03:00:00+03:00
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
международный женский день
общество
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия, международный женский день, общество
Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Международный женский день, Общество
В ГД рассказали о новой схеме мошенников с кредитами

РИА Новости: мошенники начали использовать фейковые сообщения о статусе кредита

Телефон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Телефон и банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему с использованием фейковых сообщений о статусе кредита, чтобы заставить пользователя перейти по вредоносным ссылкам, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Мошенники продолжают активно использовать массовые рассылки с провокационными сообщениями, чтобы заставить людей перейти по вредоносным ссылкам. В последнее время фиксируется новая схема: пользователям приходит СМС или сообщение в мессенджере с текстом вроде "Статус вашего займа был обновлён" и ссылкой для перехода. Расчёт строится на эффекте неожиданности — даже если человек никогда не оформлял кредит, подобное уведомление вызывает тревогу и желание срочно проверить информацию", - сказал Немкин.
По его словам, подобные сообщения — типичный пример фишинговой атаки, злоумышленники используют короткие и тревожные формулировки, которые заставляют человека действовать импульсивно. Депутат отметил, что человек видит сообщение о якобы изменении статуса займа, возможной задолженности или новой заявке и, не задумываясь, переходит по ссылке, чтобы разобраться в ситуации.
"После перехода пользователь, как правило, попадает на поддельный сайт, который внешне может копировать страницы банков или микрофинансовых организаций. Там его просят ввести номер телефона, паспортные данные, реквизиты банковской карты или код из СМС. В некоторых случаях ссылка может вести и на загрузку вредоносного файла, который устанавливается на устройство и позволяет злоумышленникам получить доступ к личной информации", - сообщил парламентарий.
Он подчеркнул, что подобные рассылки отправляются массово — мошенники рассчитывают на то, что среди тысяч получателей найдутся люди, которые действительно недавно оформляли кредит или просто испугаются возможных финансовых проблем.
"Именно поэтому такие сообщения часто выглядят максимально нейтрально и не содержат конкретной информации о банке или организации", - добавил Немкин.
Он посоветовал соблюдать простое правило цифровой безопасности: никогда не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений о кредитах, займах или финансовых операциях.
"Если возникают сомнения, лучше самостоятельно открыть официальное приложение банка или связаться с организацией по номеру, указанному на её официальном сайте. Осторожность и внимательность остаются одним из самых эффективных способов защиты от подобных мошеннических схем", - заключил депутат.
Антон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияМеждународный женский деньОбщество
 
 
