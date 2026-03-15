В Молдавии ввели режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра

КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение на внеочередном заседании о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за нефтяного пятна, обнаруженного в приграничном с Украиной районе, заявил в воскресенье премьер-министр республики Александр Мунтян.