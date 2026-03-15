В Молдавии ввели режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра

КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Молдавии приняло решение на внеочередном заседании о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за нефтяного пятна, обнаруженного в приграничном с Украиной районе, заявил в воскресенье премьер-министр республики Александр Мунтян.
Загрязнение в Днестре было обнаружено во вторник. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло реки попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и специальная техника. Ранее в воскресенье пресс-служба правительства сообщила о созыве в воскресенье внеочередного заседания кабмина для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр.
"Введение режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней принято единогласно", - заявил Мунтяну на заседании правительства.
Премьер пояснил, что решение принято из-за необходимости срочно мобилизовать дополнительные ресурсы в связи с непрерывным потоком загрязнения нефтепродуктами, риском расширения загрязнения, а также превышением допустимого уровня загрязняющих веществ в северной части реки Днестр.
В пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии. В настоящее время на месте работают мобильные лаборатории, которые проводят забор проб каждые шесть часов.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.