Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане - РИА Новости, 15.03.2026
15:23 15.03.2026
Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане
Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане - РИА Новости, 15.03.2026
Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане
Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на участках в Казахстане, где проходит референдум по изменению конституции, на голосовании царит позитивная атмосфера,... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T15:23:00+03:00
2026-03-15T15:23:00+03:00
казахстан
в мире, казахстан
В мире, Казахстан
Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане

Замгенсека СНГ констатировал отсутствие нарушений на референдуме в Казахстане

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкЖители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
Жители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114 - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Жители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114
АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на участках в Казахстане, где проходит референдум по изменению конституции, на голосовании царит позитивная атмосфера, заявил первый заместитель генсека Содружества Независимых Государств Игорь Петришенко.
В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. Явка к 14.00 мск составила 64,43%, сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) республики Асель Жанабилова.
"Мы нарушений не наблюдали", - заявил Петришенко, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Он отметил хорошую праздничную атмосферу на участках, куда избиратели приходят целыми семьями, а также высокую активность жителей Казахстана. На одном из участков, где были наблюдатели, молодой человек сделал предложение своей невесте.
"На участках, которые мы наблюдали, было (в списках - ред.) 2500, 1700, 2000 избирателей... В первую половину дня, где-то часов в 10-11 (по местному времени, то есть 8.00-9.00 мск - ред.) проголосовало на тот момент 250, 350, 450 человек", - рассказал он.
По его прогнозам, высокая активность сохранится до конца дня.
