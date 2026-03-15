Жители Алма-Аты принимают участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 114

Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на референдуме в Казахстане

АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Миссия СНГ не зафиксировала нарушений на участках в Казахстане, где проходит референдум по изменению конституции, на голосовании царит позитивная атмосфера, заявил первый заместитель генсека Содружества Независимых Государств Игорь Петришенко.

В Казахстане в воскресенье утром открылись участки для голосования на республиканском референдуме по проекту новой конституции. Явка к 14.00 мск составила 64,43%, сообщила член Центральной комиссии референдума (ЦКР) республики Асель Жанабилова.

"Мы нарушений не наблюдали", - заявил Петришенко, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил хорошую праздничную атмосферу на участках, куда избиратели приходят целыми семьями, а также высокую активность жителей Казахстана . На одном из участков, где были наблюдатели, молодой человек сделал предложение своей невесте.

"На участках, которые мы наблюдали, было (в списках - ред.) 2500, 1700, 2000 избирателей... В первую половину дня, где-то часов в 10-11 (по местному времени, то есть 8.00-9.00 мск - ред.) проголосовало на тот момент 250, 350, 450 человек", - рассказал он.