Гол Миранчука помог "Атланте" одержать первую победу в сезоне MLS

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, обыграла "Филадельфию Юнион" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
28’ • Эммануэль Латте Лат
47’ • Томас Джейкоб
68’ • Алексей Миранчук
87’ • Агустин Анелльо
Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Эммануэль Латте Лат (28-я минута), Томас Джейкоб (47) и Алексей Миранчук (68). У "Филадельфии" отличился Агустин Анельо (87).
Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут. 30-летний футболист забил третий гол в текущем сезоне, в прошлом матче - против "Реал Солт-Лейк" (2:3) - он отметился дублем.
"Атланта" одержала первую победу со старта чемпионата, до этого команда проиграла три матча подряд. "Филадельфия" потерпела четвертое поражение и идет в турнире без побед.
