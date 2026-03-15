Гол Миранчука помог "Атланте" одержать первую победу в сезоне MLS - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
00:31 15.03.2026
Гол Миранчука помог "Атланте" одержать первую победу в сезоне MLS
Гол Миранчука помог "Атланте" одержать первую победу в сезоне MLS
алексей миранчук
эммануэль латте лат
филадельфия юнион
атланта юнайтед
© Фото : Социальные сети MLS "Атланта Юнайтед"Алексей Миранчук
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, обыграла "Филадельфию Юнион" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
14 марта 2026 • начало в 22:15
Завершен
Атланта Юнайтед
3 : 1
Филадельфия Юнион
28‎’‎ • Эммануэль Латте Лат
(Мигель Альмирон)
47‎’‎ • Томас Джейкоб
(Эммануэль Латте Лат)
68‎’‎ • Алексей Миранчук
(Мигель Альмирон)
87‎’‎ • Агустин Анелльо
(Francis Westfield)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Атланте завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Эммануэль Латте Лат (28-я минута), Томас Джейкоб (47) и Алексей Миранчук (68). У "Филадельфии" отличился Агустин Анельо (87).
Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут. 30-летний футболист забил третий гол в текущем сезоне, в прошлом матче - против "Реал Солт-Лейк" (2:3) - он отметился дублем.
"Атланта" одержала первую победу со старта чемпионата, до этого команда проиграла три матча подряд. "Филадельфия" потерпела четвертое поражение и идет в турнире без побед.
Футболисты Наполи - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Наполи" одержал третью победу подряд в Серии А
