Меняйло призвал справедливо оценить действия тренера, защитившего женщину

ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил правоохранителей справедливо разобраться в действиях спортсмена, который на поминках во Владикавказе защитил женщину от нападавшего с ножом.

"Скажу честно: на его месте я бы тоже так поступил! Когда на кону безопасность человека, особенно женщины, любой нормальный мужчина обязан встать на её защиту!", – добавил он.