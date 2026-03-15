Меняйло призвал справедливо оценить действия тренера, защитившего женщину - РИА Новости, 15.03.2026
08:49 15.03.2026
Меняйло призвал справедливо оценить действия тренера, защитившего женщину
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил правоохранителей справедливо разобраться в действиях спортсмена, который на поминках во Владикавказе защитил... РИА Новости, 15.03.2026
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_0a0d1eb640fd258b675346ecf8075fd7.jpg
https://ria.ru/20260315/primore-2080757340.html
https://ria.ru/20260314/volonter-2080721496.html
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попросил правоохранителей справедливо разобраться в действиях спортсмена, который на поминках во Владикавказе защитил женщину от нападавшего с ножом.
Как сообщили РИА Новости в МВД региона, в среду во Владикавказе местный житель с ножом напал на организаторов поминального обеда. Мужчина сначала требовал у сотрудниц кейтеринга еду и алкоголь, ударил одну из женщин, а затем вернулся с ножом и угрожал расправой. На крики о помощи откликнулся детский тренер по боксу – он попытался успокоить агрессора, но мужчина двинулся на него с ножом. Тренер применил силу, нападавший попал в больницу, но после оказания помощи отказался от госпитализации.
В Приморье будут судить директора школы, где издевались над школьницей
Вчера, 08:45
"Профессиональный спортсмен и детский тренер Давид Беликов вмешался, попытался остановить дебошира и, когда ситуация стала опасной, был вынужден применить физическую силу, чтобы защитить окружающих. Прошу правоохранительные и надзорные органы подойти к этой ситуации не формально, а детально и справедливо разобравшись во всех обстоятельствах произошедшего", – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В МВД рассказали, что нападавшим является ранее судимый за убийство 43-летний местный житель. После произошедшего против него возбуждено дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Тренер также стал фигурантом уголовного дела, отмечается, что его действиям дадут правовую оценку на предмет необходимой обороны либо превышения ее пределов.
Сергей Меняйло заявил, что на месте спортсмена поступил бы также.
"Скажу честно: на его месте я бы тоже так поступил! Когда на кону безопасность человека, особенно женщины, любой нормальный мужчина обязан встать на её защиту!", – добавил он.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Дагестане волонтера рехаба осудили по делу о смерти пациента
14 марта, 22:32
 
