В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"
Футбол
21:11 15.03.2026
В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"
В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости выразил недовольство удалением защитника Виктора Мелехина в матче чемпионата России по... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
виктор мелехин
данила прохин
ростов
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Виктор Мелехин, Данила Прохин, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ), Антон Шамонин, Динамо Москва
В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"

Рыскин выразил недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"
Виктор Мелехин - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"
Виктор Мелехин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости выразил недовольство удалением защитника Виктора Мелехина в матче чемпионата России по футболу против московского "Динамо".
"Ростов" 14 марта дома проиграл "Динамо" (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды доигрывали матч вдесятером - на 18-й минуте прямую красную карточку получил Мелехин, а на 39-й за два предупреждения был удален защитник гостей Рубенс.
"По удалению, конечно, есть вопросы. В прошлом туре Даниле Прохину в очень похожей ситуации значительно сильнее досталось, но не дали карточку, даже не назначили фол", - сказал Рыскин.
Ранее Рыскин заявил РИА Новости, что "Ростов" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза из-за решения судей не назначать пенальти в ворота "Динамо" в концовке игры. В том эпизоде в штрафной площади "Динамо" у нападающего Антона Шамонина произошел контакт с защитником гостей Дмитрием Скопинцевым. Главный арбитр встречи Ян Бобровский не сигнализировал о нарушении правил, а судьи, отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR) не пригласили рефери для пересмотра эпизода.
Главный тренер ФК Локомотив Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ
Вчера, 20:56
 
