В "Ростове" выразили недовольство удалением Мелехина в матче с "Динамо"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в разговоре с РИА Новости выразил недовольство удалением защитника Виктора Мелехина в матче чемпионата России по футболу против московского "Динамо".
"Ростов" 14 марта дома проиграл "Динамо" (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды доигрывали матч вдесятером - на 18-й минуте прямую красную карточку получил Мелехин, а на 39-й за два предупреждения был удален защитник гостей Рубенс.
"По удалению, конечно, есть вопросы. В прошлом туре Даниле Прохину в очень похожей ситуации значительно сильнее досталось, но не дали карточку, даже не назначили фол", - сказал Рыскин.
Ранее Рыскин заявил РИА Новости, что "Ростов" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза из-за решения судей не назначать пенальти в ворота "Динамо" в концовке игры. В том эпизоде в штрафной площади "Динамо" у нападающего Антона Шамонина произошел контакт с защитником гостей Дмитрием Скопинцевым. Главный арбитр встречи Ян Бобровский не сигнализировал о нарушении правил, а судьи, отвечавшие за систему видеоассистента рефери (VAR) не пригласили рефери для пересмотра эпизода.