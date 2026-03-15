В Ленинградской области медвежонка выхаживают в центре помощи животным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Двухмесячного медвежонка подбросили в реабилитационный карантинный центр диких животных "Велес" в Ленинградской области, его сейчас выхаживают специалисты, сообщил центр.
Медвежонка подкинули к воротам центра в коробке. В ней находилась записка: "Север Карелии, мать погибла, хотелось бы, чтобы он попал в природу, порекомендовали вас".
Как сообщает центр "Велес" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в настоящее время специалисты проверяют состояние малыша и пытаются его выходить.
"Эта маленькая, очень хрупкая жизнь по вине человека сегодня попала в другие человеческие руки для попытки удержаться в этом мире. Малышу под два месяца. Проверяем его состояние и пытаемся помочь этому хрупкому медвежонку выжить. С мамой иммунитет поступает с ее молоком, чего мы не можем дать малышу", - говорится в сообщении.
Реабилитационный карантинный центр диких животных "Велес" находится в деревне Рапполово Всеволожского района Ленинградской области. В центр на лечение и реабилитацию поступают дикие животные, многие из которых впоследствии не могут быть выпущены обратно в природу, такие животные устраиваются в приюты и благотворительные фонды, но чаще остаются в центре.
