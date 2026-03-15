"Расстроил кучу людей". Медведев рассказал о победе над Алькарасом
"Расстроил кучу людей". Медведев рассказал о победе над Алькарасом - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
"Расстроил кучу людей". Медведев рассказал о победе над Алькарасом
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о мыслях про то, что своей победой над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T13:01:00+03:00
2026-03-15T13:01:00+03:00
2026-03-15T13:19:00+03:00
спорт, индиан-уэллс, карлос алькарас, даниил медведев, янник синнер
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер
"Расстроил кучу людей". Медведев рассказал о победе над Алькарасом
Медведев считает, что срывом матча Синнер — Алькарас расстроил многих людей
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о мыслях про то, что своей победой над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и срывом финала испанца против итальянца Янника Синнера он расстроил кучу людей.
В ночь на воскресенье по московскому времени Медведев
обыграл испанца со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в полуфинале "Мастерса". Для Алькараса
это поражение стало первым в 2026 году. В финале россиянин сыграет со второй ракеткой мира Синнером, которого ранее на пресс-конференции спрашивали о том, что он, скорее всего, в решающем матче встретится с Алькарасом.
BNP Paribas Open
15 марта 2026 • начало в 01:35
Завершен
"Если бы я сидел на пресс-конференции и еще люди знали бы, что я в зале, и так бы говорили, тогда бы меня, наверное, это тоже выбесило. А так это совершенно нормально. Я даже в один момент, наоборот, подумал про это уже после матча, когда меня кто-то что-то похожее спросил: "Блин, точно, я же реально кучу людей расстроил". Потому что все, и я в том числе, ждут, что Янник и Карлос опять сыграют в финале", - сказал Медведев в интервью YouTube-каналу "Больше!".
"Я имею в виду, что если я из турнира выбыл, то все хотят посмотреть это - финалы "Ролан Гаррос" и Уимблдона сумасшедшие были. Но понятное дело, что когда я на корте, то стараюсь выигрывать, поэтому в этот раз хорошо, что так испортил этот попкорн-матч. Будет другой попкорн-матч", - добавил 30-летний российский теннисист.