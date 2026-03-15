Медведчук назвал удар ВСУ по Брянску актом агрессии Британии и Франции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Удар ВСУ с использованием ракет Storm Shadow по Брянску является актом агрессии Франции и Великобритании, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.