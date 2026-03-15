11:17 15.03.2026
Медведчук назвал удар ВСУ по Брянску актом агрессии Британии и Франции
Медведчук назвал удар Storm Shadow по Брянску актом агрессии Британии и Франции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Удар ВСУ с использованием ракет Storm Shadow по Брянску является актом агрессии Франции и Великобритании, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы 10 марта ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Над Брянской областью уничтожили 128 украинских беспилотников
14 марта, 21:50
"Есть все основания для выводов о целенаправленном акте агрессии Великобритании и Франции против Российской Федерации с использованием вооруженных сил Украины без учета позиции США", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Он напомнил, что ранее Британия не давала ВСУ разрешение на применение Storm Shadow для ударов по целям в глубине территории России без согласия США. По его словам, это связано с тем, что ракеты используют американские технологии наведения и секретные картографические данные, предоставление которых требует одобрения Вашингтона.
"Бомбардировка вооруженными силами Украины территории России англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow является актом агрессии союзников - Великобритании, Франции и Украины, деяния которых несут угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - добавил Медведчук.
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Послов Британии и Франции вызвали в МИД из-за удара ВСУ по Брянску
13 марта, 16:21
 
