Медведчук назвал удар ВСУ по Брянску актом агрессии Британии и Франции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Удар ВСУ с использованием ракет Storm Shadow по Брянску является актом агрессии Франции и Великобритании, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы 10 марта ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.
"Есть все основания для выводов о целенаправленном акте агрессии Великобритании и Франции против Российской Федерации с использованием вооруженных сил Украины без учета позиции США", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Он напомнил, что ранее Британия не давала ВСУ разрешение на применение Storm Shadow для ударов по целям в глубине территории России без согласия США. По его словам, это связано с тем, что ракеты используют американские технологии наведения и секретные картографические данные, предоставление которых требует одобрения Вашингтона.
"Бомбардировка вооруженными силами Украины территории России англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow является актом агрессии союзников - Великобритании, Франции и Украины, деяния которых несут угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - добавил Медведчук.