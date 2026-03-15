В Малайзии рассказали о запуске прямых рейсов из России на остров Лангкави
Работа над запуском прямых рейсов из России на остров Лангкави в Малайзии продолжается, и, предположительно, полеты начнутся в 2026 году, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2026
https://ria.ru/20260311/otdykh-2079854126.html
РИА Новости: авиарейсы из России на остров Лангкави ожидаются в 2026 году
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Работа над запуском прямых рейсов из России на остров Лангкави в Малайзии продолжается, и, предположительно, полеты начнутся в 2026 году, рассказал РИА Новости заместитель главы Управления развития Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин.
"Как я понимаю, процесс еще идет. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, отвечая на соответствующий вопрос о запуске авиасообщения.
По словам собеседника, на Лангкави надеются на существенный рост турпотока из России
в случае запуска рейсов – до 50 тысяч человек в год. В 2025 году там побывали 35 тысяч россиян, хотя еще в 2024 году было примерно на 40% меньше – 25 тысяч, добавил чиновник.
Он объяснил, что архипелаг Лангкави, включающий 99 островов, популярен у туристов благодаря развитой инфраструктуре с обширным выбором гостиниц, ресторанами и барами на берегу моря, сплошной зоной дьюти-фри.
В декабре 2025 года посол Малайзии
в России Чеонг Лун-Лай рассказал РИА Новости, что выполнение рейсов на остров Лангкави предполагается авиакомпанией Red Wings.