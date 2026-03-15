В Малайзии рассказали о запуске прямых рейсов из России на остров Лангкави

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Работа над запуском прямых рейсов из России на остров Лангкави в Малайзии продолжается, и, предположительно, полеты начнутся в 2026 году, рассказал РИА Новости заместитель главы Управления развития Лангкави Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин.

"Как я понимаю, процесс еще идет. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это", - сказал он агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, отвечая на соответствующий вопрос о запуске авиасообщения.