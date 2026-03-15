Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
14:27 15.03.2026
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая

Норрис и Пиастри не стартовали на Гран-при Китая из-за неисправностей двигателя

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной невыхода пилотов "Макларена" Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старт гонки Гран-при Китая чемпионата "Формулы-1" стали электрические неисправности в силовой установке, сообщается на сайте команды.
В воскресенье оба пилота "Макларена" не сумели стартовать в гонке на втором этапе чемпионата "Формулы-1". Первоначально болид Норриса остался единственным в боксах, машину Пиастри загнали в гараж со стартовой решетки за несколько минут до старта.
"Между квалификацией в субботу и запуском двигателя в боксах перед гонкой ничего не изменилось, но, когда мы готовили машину Ландо к выезду из боксов, была обнаружена электрическая неисправность в силовой установке. Мы попытались устранить ее, но это оказалось невозможно, что привело к первому в его карьере сорванному старту Гран-при "Формулы-1", - сказал руководитель "Макларена" Андреа Стелла.
"Затем на стартовой решетке мы обнаружили еще одну электрическую неисправность в силовой установке Оскара, которую не удалось устранить, в результате чего машину пришлось вернуть в боксы для дальнейшего расследования проблемы. Похоже, это отдельные электрические неисправности силового агрегата, возникшие одновременно, крайне неудачное совпадение, из-за которого сегодня днем ​​ни одна из машин не смогла стартовать в гонке", - добавил он.
Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис после двух этапов занимает шестое место в зачете пилотов, финишировавший лишь в спринте в рамках Гран-при Китая Пиастри идет 12-м.
Новый регламент "Формулы-1" погубит автоспорт, считает Ферстаппен
