https://ria.ru/20260315/maklaren-2080798603.html
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая
Причиной невыхода пилотов "Макларена" Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старт гонки Гран-при Китая чемпионата "Формулы-1" стали электрические неисправности в... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T14:27:00+03:00
формула-1
спорт
ландо норрис
оскар пиастри
макларен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577841713_0:0:3490:1964_1920x0_80_0_0_f9698564ad8a054cb8f5c8dcc67c9c9f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577841713_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_dd56cdc445c35b0744843071c50248c4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Формула-1, Спорт, Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Макларен
Норрис и Пиастри не стартовали на Гран-при Китая из-за неисправностей двигателя
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Причиной невыхода пилотов "Макларена" Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старт гонки Гран-при Китая чемпионата "Формулы-1" стали электрические неисправности в силовой установке, сообщается на сайте команды.
В воскресенье оба пилота "Макларена" не сумели стартовать в гонке на втором этапе чемпионата "Формулы-1". Первоначально болид Норриса остался единственным в боксах, машину Пиастри загнали в гараж со стартовой решетки за несколько минут до старта.
«
"Между квалификацией в субботу и запуском двигателя в боксах перед гонкой ничего не изменилось, но, когда мы готовили машину Ландо к выезду из боксов, была обнаружена электрическая неисправность в силовой установке. Мы попытались устранить ее, но это оказалось невозможно, что привело к первому в его карьере сорванному старту Гран-при "Формулы-1", - сказал руководитель "Макларена" Андреа Стелла.
"Затем на стартовой решетке мы обнаружили еще одну электрическую неисправность в силовой установке Оскара, которую не удалось устранить, в результате чего машину пришлось вернуть в боксы для дальнейшего расследования проблемы. Похоже, это отдельные электрические неисправности силового агрегата, возникшие одновременно, крайне неудачное совпадение, из-за которого сегодня днем ни одна из машин не смогла стартовать в гонке", - добавил он.
Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис после двух этапов занимает шестое место в зачете пилотов, финишировавший лишь в спринте в рамках Гран-при Китая Пиастри идет 12-м.