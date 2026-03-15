Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1"
Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды "Макларен" не смог стартовать в гонке на Гран-при Китая - втором этапе нового сезона.
2026-03-15T10:16:00+03:00
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды "Макларен" не смог стартовать в гонке на Гран-при Китая - втором этапе нового сезона.
За 20 минут до начала гонки "Макларен" сообщил, что обнаружил проблемы в болиде британца и проводит над ним работы. На тот момент его машина была единственной, оставшейся в гараже, в то время как остальные гонщики заняли свои места на стартовой решетке.
Болид его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри позднее загнали в гараж за несколько минут до старта.
"К сожалению, мы выявили отдельные проблемы на обеих машинах, которые помешали им стартовать на Гран-при Китая, причем машина Оскара была снята с гонки незадолго до прогревочного круга. Теперь мы займемся работой над каждой из этих проблем", - говорится в заявлении команды в соцсети
Х.
Не стартовали также гонщик "Уильямса" Александер Албон из Таиланда
и бразильский пилот "Ауди" Габриэль Бортолето.