Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
10:16 15.03.2026 (обновлено: 10:29 15.03.2026)
Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1"
Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1"
Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды "Макларен" не смог стартовать в гонке на Гран-при Китая - втором этапе нового сезона. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
формула-1
авто
китай
таиланд
китай
таиланд
авто, китай, таиланд
Формула-1, Авто, Китай, Таиланд
Оба болида "Макларена" не стартовали в гонке Гран-при Китая "Формулы-1"

Пилоты "Макларена" Норрис и Пиастри не стартовали в гонке Гран-при Китая

© Фото : сайт команды "Формулы-1" "Макларен"Ливрея болида команды "Макларен" 2026 года
Ливрея болида команды Макларен 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : сайт команды "Формулы-1" "Макларен"
Ливрея болида команды "Макларен" 2026 года. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из команды "Макларен" не смог стартовать в гонке на Гран-при Китая - втором этапе нового сезона.
За 20 минут до начала гонки "Макларен" сообщил, что обнаружил проблемы в болиде британца и проводит над ним работы. На тот момент его машина была единственной, оставшейся в гараже, в то время как остальные гонщики заняли свои места на стартовой решетке.
Болид его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри позднее загнали в гараж за несколько минут до старта.
"К сожалению, мы выявили отдельные проблемы на обеих машинах, которые помешали им стартовать на Гран-при Китая, причем машина Оскара была снята с гонки незадолго до прогревочного круга. Теперь мы займемся работой над каждой из этих проблем", - говорится в заявлении команды в соцсети Х.
Не стартовали также гонщик "Уильямса" Александер Албон из Таиланда и бразильский пилот "Ауди" Габриэль Бортолето.
"Формула-1" отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии
