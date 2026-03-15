В Лондоне проходит проиранский митинг в честь международного дня "Аль-Кудс" - РИА Новости, 15.03.2026
17:37 15.03.2026
В Лондоне проходит проиранский митинг в честь международного дня "Аль-Кудс"
В Лондоне проходит проиранский митинг в честь международного дня "Аль-Кудс" - РИА Новости, 15.03.2026
В Лондоне проходит проиранский митинг в честь международного дня "Аль-Кудс"
Многотысячный ежегодный марш, связанный с Ираном, в честь международного дня "Аль-Кудс" (арабское название Иерусалима) проходит в Лондоне, несмотря на... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T17:37:00+03:00
2026-03-15T17:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
Масштабный проиранский митинг в Лондоне
Масштабный проиранский митинг проходит в Лондоне. Он организован в честь международного дня "Аль-Кудс" (арабское название Иерусалима) и проходит, несмотря на ограничения властей. На митинге звучат антиизраильские лозунги и призывы прекратить военные действия против Ирана.
2026-03-15T17:37
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Лондоне проходит проиранский митинг в честь международного дня "Аль-Кудс"

РИА Новости: в Лондоне проходит проиранский митинг в честь дня "Аль-Кудс"

ЛОНДОН, 15 мар - РИА Новости. Многотысячный ежегодный марш, связанный с Ираном, в честь международного дня "Аль-Кудс" (арабское название Иерусалима) проходит в Лондоне, несмотря на ограничения властей, передает корреспондент РИА Новости.
В среду британские власти запретили ежегодный марш "Аль-Кудс" на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Как в тот же день объяснила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, причиной запрета митинга стал риск беспорядков, при этом она разрешила провести демонстрацию на одном месте. Был выделен для нее участок на набережной Альберта недалеко от Вестминстера.
Участники несут как традиционные антиизраильские лозунги, так и призывы прекратить военные действия против Ирана: "Стоп геноциду", "Руки прочь от Ирана", "Довольно израильских преступлений". Многие держат портреты убитого верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи и флаги ИРИ, Палестины, Ливана, Шотландии и Ирландии. Некоторые участники совершают намаз, а выступления спикеров со сцены начались с молитвы.
Многие транспаранты посвящены убийству 168 девочек ударом по школе в Минабе.

"Девочки убиты режимом (американского финансиста Джеффри) Эпштейна", - написано на одном из плакатов.
Некоторые называют операцию США против Ирана "Эпическая ярость" операцией "ярость Эпштейна'. Один из участников, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что "режим Эпштейна ведет против нас войну, убивает наших детей".
Некоторые считают, что за 40 лет проведения дня "Аль-Кудс" этот стал самым значимым, и добавляют, что убийство верховного лидера Ирана произвело на них глубокое впечатление.

"Основная причина, почему мы сегодня здесь - мученик Али Хаменеи. Я хочу, чтобы все высоко подняли его портрет, сегодня - это символ сопротивления военным преступникам из США и Израиля, которые терзали палестинский народ уже столько лет", - сказал агентству Али, один из организаторов.
Али констатировал, что попытка запрета на проведение акции не увенчалась успехом и раскрывает полицейскую сущность государства: власти разрешили проведение демонстрации всего на два часа: с 13.00 по 15.00 (16.00-18.00 мск).
На акции присутствуют сотни полицейских, периметр акции отделили заграждением, провели несколько задержаний демонстрантов, которые пришли с плакатами в поддержку запрещенной в Великобритании пропалестинской группы Palestine Action.
На этом фоне на противоположной набережной Темзы - Миллбэнке - собрался контрпротест с флагами монархического Ирана.
День "Аль-Кудс" - это ежегодный день солидарности с Палестиной. Его отмечают в последнюю пятницу Рамадана (в 2026 году - 13 марта). Дату учредил в 1979 году аятолла Рухолла Хомейни в Иране для поддержки борьбы палестинцев. В этот день проводят антиизраильские демонстрации и митинги.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk. Тогда же был убит Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
