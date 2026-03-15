"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
20:56 15.03.2026
"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ
"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ
Московский "Локомотив" потерпел разгромное поражение в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина". РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T20:56:00+03:00
2026-03-15T20:56:00+03:00
игор вуячич
егор тесленко
даниил кузнецов
локомотив (москва)
рубин
российская премьер-лига (рпл)
спорт, игор вуячич, егор тесленко, даниил кузнецов, локомотив (москва), рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игор Вуячич, Егор Тесленко, Даниил Кузнецов, Локомотив (Москва), Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" разгромно проиграл "Рубину" в матче РПЛ

"Локомотив" со счетом 0:3 проиграл "Рубину" в матче РПЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московский "Локомотив" потерпел разгромное поражение в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина".
Российская премьер-лига (РПЛ)
15 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Рубин
3 : 0
Локомотив
23‎’‎ • Игор Вуячич
56‎’‎ • Антон Митрюшкин (А)
70‎’‎ • Даниил Кузнецов
(Руслан Безруков)
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе "Рубина" отличились Игор Вуячич (23-я минута), Егор Тесленко (55) и Даниил Кузнецов (70).
На 44-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник железнодорожников Максим Ненахов.
"Локомотив" прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своем активе 41 очко. "Рубин" (29) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче чемпионата "Локомотив" 22 марта примет тольяттинский "Акрон", "Рубин" в этот же день в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".
