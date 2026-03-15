"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ранее портал The Athletic сообщил, что "Тоттенхэм" рассматривает возможность увольнения главного тренера Игора Тудора в случае неудачного исхода матча против "Ливерпуля". До этой встречи команда под руководством хорватского специалиста проиграла четыре матча кряду.