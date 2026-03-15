"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем"

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
15 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
18’ • Доминик Собослаи
90’ • Ришарлисон
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Доминик Собослаи (18-я минута). У "Тоттенхэма" отличился Ришарлисон (90).
"Ливерпуль" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков. "Тоттенхэм" прервал серию из пяти поражений в лиге и располагается на 16-м месте с 30 очками.
Ранее портал The Athletic сообщил, что "Тоттенхэм" рассматривает возможность увольнения главного тренера Игора Тудора в случае неудачного исхода матча против "Ливерпуля". До этой встречи команда под руководством хорватского специалиста проиграла четыре матча кряду.
В следующем матче чемпионата Англии "Ливерпуль" 21 марта на выезде сыграет против "Брайтона", "Тоттенхэм" днем позднее примет "Ноттингем Форест".