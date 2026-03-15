"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
21:38 15.03.2026 (обновлено: 22:19 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/liverpul-2080852109.html
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем"
"Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035134285_0:4:2047:1155_1920x0_80_0_0_1a7d13222a52adef453d21fceaccfb69.jpg
https://ria.ru/20260315/apl-2080759669.html
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Доминик Собослаи, Ришарлисон, Ливерпуль, Брайтон энд Хоув Альбион, Тоттенхэм Хотспур
"Тоттенхэм" вырвал ничью в матче с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ливерпулем" благодаря голу Ришарлисона

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Доминик Собослаи (18-я минута). У "Тоттенхэма" отличился Ришарлисон (90).
"Ливерпуль" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков. "Тоттенхэм" прервал серию из пяти поражений в лиге и располагается на 16-м месте с 30 очками.
Ранее портал The Athletic сообщил, что "Тоттенхэм" рассматривает возможность увольнения главного тренера Игора Тудора в случае неудачного исхода матча против "Ливерпуля". До этой встречи команда под руководством хорватского специалиста проиграла четыре матча кряду.
В следующем матче чемпионата Англии "Ливерпуль" 21 марта на выезде сыграет против "Брайтона", "Тоттенхэм" днем позднее примет "Ноттингем Форест".
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче АПЛ
Вчера, 09:03
 
