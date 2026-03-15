Ликсутов: в ОЭЗ Москвы открылся новый сборочно-испытательный комплекс
На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" начал работать сборочно-испытательный комплекс, на нем будут выпускать до 200 тысяч микросхем... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T12:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
поддержка бизнеса
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начал работу сборочно-испытательный комплекс
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" начал работать сборочно-испытательный комплекс, на нем будут выпускать до 200 тысяч микросхем ежемесячно, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул: производство микроэлектроники на территории столичных предприятий развивается под руководством московского градоначальника Сергея Собянина. Так, на территории ОЭЗ "Технополис Москва" функционируют более 40 компаний, выпускающих такие изделия.
"Один из резидентов ввел в эксплуатацию свыше 1200 квадратных метров современных производственных площадей, включая чистые зоны, соответствующие международным стандартам качества. Инвестиции предприятия в проект, в рамках которого было открыто 25 новых рабочих мест, превысили 300 миллионов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба московского департамента инвестиционной политики и промышленности (ДИПП).
Отмечается, что комплекс предприятия ЗНТЦ поможет ускорить выход стратегически важных изделий на российский рынок. Так, на производстве внедрят технологию сборки микросхем в полимерные корпуса. Благодаря этому на предприятии можно будет создавать российские высокопроизводительные процессоры и специализированные вычислительные модули. Эти изделия применяются в различных отраслях – например, в авиации и центрах обработки данных. Также на предприятии будет запущено производство полного цикла высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии.
Ранее Ликсутов рассказал, что на территории особой экономической зоны наладили производство гидроколлоидных материалов по офсетному контракту.