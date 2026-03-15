08:39 15.03.2026 (обновлено: 08:52 15.03.2026)
"Лейкерс" обыграли "Денвер" в матче НБА, у Дончича и Йокича по трипл-даблу
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" в овертайме обыграл "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 127:125 (34:26, 27:24, 26:37, 31:31, 9:7) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из "Лейкерс", на счету которого 32 очка. Его партнер по команде словенец Лука Дончич оформил трипл-дабл (30 очков, 11 подборов, 13 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Аарон Гордон (27), трипл-дабл у Николы Йокича (24 очка, 16 подборов, 14 передач).
НБА
15 марта 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Лейкерс
127 : 125
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" выиграли пятый матч подряд и с 42 победами занимают третье место в таблице Западной конференции, где "Денвер" (41 победа) идет шестым.
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Бостон Селтикс" - "Вашингтон Уизардс" - 111:100;
  • "Майами Хит" - "Орландо Мэджик" - 117:121;
  • "Лос-Анджелес Клипперс" - "Сакраменто Кингз" - 109:118.
